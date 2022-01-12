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В японском зоопарке Уэно впервые за 140-летнюю историю родились близнецы панд

12 января 2022 23:04
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Панды будут представлены публике в течение трех дней, увидеть их смогут по одной тысяче человек в день.

В Токио впервые показали широкой публике двух близнецов-панд, родившихся в июне прошлого года, сообщил зоопарк Уэно на своем сайте, передает РИА Новости.

Из-за роста числа заражений зоопарк Уэно, где впервые за 140-летнюю историю родились близнецы панд, закрывается. Но розыгрыш права посмотреть на малышей проводился еще в декабре, когда ситуация с коронавирусом в Японии была более чем благополучной. Панды будут представлены публике в течение трех дней, увидеть их смогут по одной тысяче человек в день. Желающих оказаться среди этих счастливчиков оказалось так много, что конкурс составил 350 человек на место. Близнецы родились 23 июня. Брат и сестра стали первыми близнецами, родившимися в зоопарке за всю его 140-летнюю историю, и первыми за четыре года детенышами бамбукового медведя, появившимися в Уэно.

Путем всенародного конкурса и консультаций с китайской стороной через месяц после рождения им были выбраны имена — Сяосяо ("предрассветный луч") для мальчика и Лэйлэй ("прекрасный цветок, распускающийся из бутона") для девочки.

Сейчас малыши уже весят больше 14 килограммов, а полгода назад это были два розовых комочка по 124 и 146 граммов.

Пока планов повторной демонстрации в зоопарке Уэно нет — с 11 января он временно закрыт для посещений. Исключение было сделано только для тех, кто выиграл в лотерею билет.

 

Фото:   скриншот видео

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