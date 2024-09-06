В японской IT-компания "работают" 10 кошек

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Японская компания Qnote привлекла внимание пользователей социальных сетей благодаря необычным «сотрудникам» — кошкам, которые исполняют различные офисные роли. По словам руководителя компании Нобуюки Цуруты (Nobuyuki Tsuruta), кошки помогают поддерживать командный дух в офисе, передает РБК со ссылкой на South Chuna Morning Post.

Первую кошку компания «наняла» в 2004 году. С тех пор количество пушистых «сотрудников» увеличилось, и теперь компания насчитывает десять помощников с лапками. В 2020 году, переехав в новое, четырехэтажное офисное здание, компания обустроила второй и третий этажи специально для кошек, оборудовав их туалетами, полками и когтеточками.

Каждая кошка в Qnote имеет свою «должность». Например, кошка Футаба занимает «пост председателя», а среди остальных животных есть те, кто выполняет роли «клерков» и «аудиторов». Шесть кошек — потомство Футабы. Однако в коллективе также есть спасенные животные, с улицы.

Четвероногие сотрудники помогают создать атмосферу, способствующую продуктивной работе и снижению стресса в коллективе. Помимо прочего, кошки вынуждают людей делать перерывы в работе.

Генеральный директор компании отмечает, что многие работники также держат кошек и дома. По его словам, акцент на кошках помог в привлечении новых сотрудников, а также способствовал сокращению увольнений. В вакансиях компании также указывается, что кандидаты должны любить кошек.

Фото: freepik.com