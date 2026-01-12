Я нашел ошибку
Главные новости:
Экспресс-маршруты  до аэропорта Курумоч в новогодние праздники перевезли 4305 пассажиров
Пассажирские перевозки до Рождествено выполняются по новому графику
Врач Клиник СамГМУ напомнила, как уберечь уши,горло и нос в зимний период
Собранные в Самаре ели будут переработаны в щепу
12 января в Самаре временно приостановили работу отделений МФЦ
В Японии умерла 49-летняя шимпанзе Ай, которая умела считать и рисовать

188
В Японии умерла 49-летняя шимпанзе Ай, которая умела считать и рисовать

В Японии умерла самая известная в мире шимпанзе по кличке Ай, прославившаяся своими когнитивными способностями. Об этом сообщила «Би-би-си» со ссылкой на Институт Киотского университета, где жило животное, пишет "Газета.Ru".

В Центре изучения эволюционных истоков поведения человека уточнили, что Ай скончалась 9 января в возрасте 49 лет. Причиной смерти стали старость и отказ внутренних органов. В последние часы рядом с шимпанзе находились сотрудники научного центра.

Ученые установили, что Ай умела работать с числами и различать цвета. Когда ей было всего полтора года, исследователи подключили для нее специальную клавиатуру, связанную с компьютером, чтобы изучать память и способности к обучению.

Согласно научной работе приматолога Тецуро Мацудзавы, опубликованной в 1985 году, к пяти годам Ай освоила числовые обозначения от одного до шести и могла называть число, цвет и предмет более чем у 300 образцов.

В свободное от экспериментов время шимпанзе любила рисовать. Она самостоятельно разрисовывала листы бумаги маркерами без поощрения едой — так же, как и другие приматы в центре. 

В 2000 году шимпанзе родила сына по кличке Аюму, который также стал известен благодаря выдающейся памяти.

 

Фото:   pxhere.com

