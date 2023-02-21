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В Японии на пляже нашли подозрительный металлический шар диаметром около полутора метров

21 февраля 2023 19:42
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Неизвестный объект проверяют специалисты.

В Японии на пляже нашли подозрительный шар диаметром около полутора метров, предположительно, из металла, сообщил телеканал Daiichi TV, передает РИА Новости.

Выброшенный на берег предмет обнаружила жительница города Хамамацу префектуры Сидзуока на пляже Энсюхама. Женщина позвонила в полицию около 8:45 по местному времени (2:45 мск).

Доступ на место происшествия закрыли, движение в районе строго регулируется.

Неизвестный объект проверяют специалисты. 

Как сообщает ТАСС, металлический шар диаметром примерно 1,5 метра, который во вторник обнаружили на побережье префектуры Сидзуока, оказался внутри полым, взрывчатки внутри него найдено не было. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным местной полиции, угроза возгорания или взрыва шара отсутствует. В то же время на данный момент не сообщается, чем именно является необычная находка.

На фотографиях, распространенных СМИ, видно, что предмет представляет собой гладкий шар бежевого цвета с коричневыми пятнами, похожими на ржавчину. С двух сторон у него имеются выступы с отверстиями.

 

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