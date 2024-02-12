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В Техасе женщина с ребенком открыла огонь по прихожанам в церкви

12 февраля 2024 11:25
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В Техасе женщина с ребенком открыла огонь по прихожанам в церкви

В американском штате Техас полицейские ликвидировали женщину, открывшую огонь по людям в церкви во время трансляции службы.

Трагический инцидент произошел в воскресенье около 14:00 (около 23:00 по Москве) в церкви Джоэла Остина в Лейквуде на юго-западе Хьюстона, сообщает ресурс abc13.com.

По предварительным данным, женщина примерно 30 лет в плаще и с рюкзаком, вооруженная винтовкой, вошла в здание церкви и открыла огонь. При нападавшей был ребенок 4-5 лет. В помещении в этот момент было много людей – прихожане смотрели трансляцию службы.

Двое офицеров полиции, находившиеся в церкви не при исполнении, ликвидировали злоумышленницу ответным огнем. Кроме того, ранения получили ребенок, сопровождавший женщину, и мужчина 57 лет. Раненого малыша доставили в больницу в критическом состоянии, пишет Смотрим.

По некоторым данным, подозреваемая угрожала взорвать бомбу, но после ее ликвидации взрывных устройств ни при ней, ни в ее машине не обнаружили. Всех людей эвакуировали из церкви в целях безопасности. Мотивы предполагаемой преступницы и обстоятельства случившегося выясняются.

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