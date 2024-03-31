В США второй раз за неделю грузовое судно врезалось в мост

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В американском штате Оклахома в мост врезалась баржа. Об этом сообщила местная патрульная служба полиции.

"Движение по (шоссе – ред​​​.) US-59 к югу от (города – ред.) Саллисо у водохранилища Керра в настоящее время полностью остановлено из-за того, что баржа врезалась в мост", – сказано в сообщении службы в соцсети.

Позднее в минтрансе Оклахомы сообщили, что инженеры осмотрели конструкции моста и движение по шоссе в районе инцидента открыто.

Во вторник мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, штат Мэриленд, обрушился после того, как в него врезался сингапурский контейнеровоз "Дали". Минтранс США оценил ежедневный убыток от ЧП в размере до 200 млн долларов. Жертвами происшествия стали шесть человек, пишет Смотрим.