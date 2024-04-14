В США впервые вынесли приговор родителям массового подростка-убийцы

114

Суд округа Окленд в американском штате Мичиган впервые приговорил к лишению свободы родителей подростка, который устроил массовую стрельбу в школе города Оксфорд, расположенного в том же штате. Об этом 9 апреля сообщил телеканал CNN.

Родители подростка приговорены к тюремному заключению на срок от 10 до 15 лет каждый через несколько недель после того, как были признаны виновными в непредумышленном убийстве. Это первый случай в истории судебного производства в США, когда наказание за убийства, совершенные несовершеннолетним ребенком, понесут его родители, отмечает «Газета.Ru».

До вынесения приговора мать и отец находились в заключении более двух лет с момента их ареста на складе в Детройте через несколько дней после стрельбы.

Трагедия случилась 30 ноября 2021 года. Сын пары убил четырех человек в школе после того, как родители подарили ему в качестве подарка на Рождество полуавтоматический пистолет SIG Sauer. В ходе стрельбы также пострадали шесть учеников и учитель. Нападавшего школьника признали виновным и приговорили к пожизненному сроку, пишут "Известия".