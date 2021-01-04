В США рассказали про искусственное происхождение коронавируса

166

Власти Штатов подозревают лабораторию в Ухане, где якобы произошла утечка вируса.

Власти США назвали «наиболее вероятную» версию начала пандемии. По словам одного из представителей Белого дома, Мэтью Поттингера, в Ухане произошла утечка из местной лаборатории, которая привела к распространению ковида. Слова чиновника приводит издание Daily Mail.

Поттингер сообщил, что подозрения пали на лабораторию, расположенную недалеко от рынка, где произошла первая вспышка коронавируса. Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения намерена провести проверку в Ухане, но заявил, что ВОЗ, вероятно, скроет истинные причины пандемии, учитывая высокое влияние Китая на организацию.

Ряд других источников издания также допускает, что китайские ученые могли работать над исследованием коронавируса. Отмечается, что представители ВОЗ уже посещали Ухань, и отказались обследовать лабораторию как возможный источник утечки ковида.