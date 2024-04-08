В США пассажирский "Боинг" потерял в полете часть обшивки двигателя

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"Боинг", совершавший рейс из Денвера в Хьюстон, был вынужден совершить аварийную посадку после инцидента с оторвавшейся обшивкой.

Об очередном инциденте с пассажирским самолетом компании Boeing, который произошел в Соединенных Штатах, сообщает РИА Новости. Экипаж воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку через 30 минут после взлета.

Причиной нештатной ситуации стала оторвавшаяся в полете обшивка двигателя. Момент ЧП сняли через иллюминаторы пассажиры самолета. Они же и сообщили о произошедшем командиру экипажа. В результате воздушного происшествия никто не пострадал.

За последнее время участились случаи происшествий с самолетами компании Boeing, что больно бьет по репутации авиапроизводителя. Так, около месяца назад Boeing 777-200, летевший из Сан-Франциско в Японию, потерял шину. Еще один самолет лишился в полете части обшивки в середине марта, пишет Смотрим.