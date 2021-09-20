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В США нашли останки 22-летней девушки, за поисками которой следила вся страна

20 сентября 2021 21:38
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Она пропала во время автомобильной поездки с женихом.

Американские правоохранительные органы нашли останки, совпадающие с описанием 22-летней Габриэлль Петито, за поисками которой следила вся страна, передает РИА Новости.

Петито пропала во время автомобильной поездки с женихом Брайаном Лондри. Он вернулся в родную Флориду один и отказался отвечать на вопросы о судьбе подруги. Позже молодой человек исчез.

"Ранее сегодня были найдены человеческие останки, совпадающие с описанием Габриэлль "Габби" Петито", - объявил на брифинге для прессы представитель ФБР в штате Вайоминг Чарльз Джонс.

Судмедэксперты, отметил он, пока не вынесли заключение, которое позволило бы со стопроцентной вероятностью определить, что речь идет об останках Петито. Причины смерти также еще не установлены.

Останки были найдены на территории национального парка Гранд-Тетон, откуда девушка последний раз связалась с матерью 30 августа. Родители заявили ее в розыск 11 сентября.

В первой половине августа полиция штата Юта останавливала белый фургон, в котором путешествовали молодые люди. Заметив признаки ссоры между ними правоохранители порекомендовали паре провести ночь порознь. Исчезновение Петито стало в последние дни одной из главных тем для американских СМИ.

 

Фото:   AP Photo / Jae C. Hong / РИА Новости

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