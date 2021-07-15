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В результате наводнения в Германии, по предварительным данным, погибли 42 человека

15 июля 2021 20:23
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Несколько населенных пунктов фактически отрезаны от внешнего мира из-за проблем со связью. 

В Германии из-за проливных дождей притоки Рейна - Ар, Мозель, а также небольшие реки - Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт вышли из берегов. В результате наводнения, по предварительным данным, погибли 42 человека. Несколько населенных пунктов фактически отрезаны от внешнего мира из-за проблем со связью. ТАСС собрал все, что известно на данный момент об инциденте.

Под ударом стихии в первую очередь оказались земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

Несколько десятков человек считаются пропавшими без вести. Для их поиска задействованы полицейские вертолеты.

В коммуне Шульд наводнение привело к обрушению жилых домов, десятки зданий находятся под угрозой разрушения.

Особенно сложная ситуация сложилась в городах Альтена, Золинген и Райнбах, в районах Арвайлер и Унна. Во многих населенных пунктах объявили режим ЧС.

Телеканал n-tv сообщает, что в результате наводнения пострадали около 70 человек.

Без питьевой воды остались жители города Эшвайлер. Наводнение повредило водопроводную систему, которая снабжает питьевой водой более 56 тыс. жителей. В течение дня в Эшвайлере эвакуируют местную больницу.

Около 200 тыс. жителей региона остались без электричества.

DPA сообщает, что в Штольберге мародеры начали грабить ювелирные магазины. Злоумышленники также попытались обокрасть супермаркет и магазин хозяйственных товаров, но скрылись после прибытия полиции.

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родным и близким погибших.

Соболезнования родным погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим выразил президент России Владимир Путин.

Премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет отменил запланированную поездку в Баварию и прибыл в город Хаген, где стихия уничтожила несколько мостов.

Глава Минфина ФРГ Олаф Шольц сообщил, что правительство страны окажет финансовую помощь пострадавшим.

 

Фото:  REUTERS/Staff/ТАСС

Теги: Германия наводнение

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