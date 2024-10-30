В переводе первого закона Ньютона спустя 300 лет нашли ошибку

154

Профессор философии Политехнического университета Виргинии Дэниел Хук обнаружил неточность в формулировке закона Исаака Ньютона.

Ученый опубликовал работу, в которой доказывает, что около трехсот лет назад был неточно осуществлен перевод с латыни на английский язык первого закона Ньютона.

РИА Новости поясняет, что большую часть времени труд Ньютона в среде англоязычных ученых читали не в оригинале, а именно в английском переводе. Сам Исаак Ньютон с этим переводом не был знаком, поскольку он вышел уже после смерти великого ученого.

Первый закон движения Ньютона традиционно переводится следующим образом: "Тело остается в покое или равномерно движется, если (unless) на него не действует внешняя сила".

Хук уверен, что союз "nisi quatenus" из оригинала не следует переводить словом "unless" ("если"), поскольку у Ньютона речь идет про "более сильный и общий принцип", ограничивающий движение всех тел.

Исследователь предлагает трактовать первый закон так: "Каждое изменение состояния движения тела происходит под действием приложенных к нему сил", либо же "Тела ускоряются только силой".

Свою работу Дэниэл Хук обнародовал еще два года назад, но она прошла незамеченной в научной среде. Лишь после того, как после перепечатки в издании Scientific American, на нее обратили внимание пользователи Сети, труд Хука получил широкое освещение, пишет Смотрим.