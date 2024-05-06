В конгрессе США допустили отправку войск на Украину

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США возможно придется отправить войска в зону конфликта на Украине в случае поражения Киева. Об этом в понедельник, 6 мая, заявил лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис.

«Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это случится, то возникнет значительная вероятность того, что Америке придется ввязаться в конфликт — не только с помощью наших денег, но и наших военнослужащих», — сказал он в интервью телеканалу CBS.

Джеффрис также считает, что в Республиканской партии набирает обороты пророссийская фракция. Он полагает, что возглавляет эту фракцию член палаты представителей Марджори Тейлор-Грин, пишут "Известия".