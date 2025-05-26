В Китае состоялся первый боксерский поединок между роботами-гуманоидами

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В Китае состоялся первый в мире поединок роботов-гуманоидов Unitree Iron Fist King: Awakening! («Король железного кулака: пробуждение»). Бой в стиле MMA прошел 25 мая 2025 года в рамках CMG World Robot Competition, сообщает РБК со ссылкой на телеканал CCTV.

На ринг вышли роботы G1. Это компактные модели ростом 1,32 м. Они обладают хорошей маневренностью и могут развивать скорость до 2 м/с. Роботами управляли четыре команды операторов с помощью пультов дистанционного управления.

В ходе испытаний удалось проверить ключевые умения роботов-гуманоидов, такие как бег, ходьба, танцы, кувырки, устойчивость и контроль. Ключевым моментом стала способность быстро подняться после падения — в течение 8 секунд. Это важно для оценки эффективности боевых роботов и проверки совместимости их аппаратного и программного обеспечения.

Современные роботы с оптимизированными алгоритмами ИИ реагируют на движение за миллисекунды. Они могут мгновенно задействовать двигатели всех суставов, сохраняя при этом устойчивость и равновесие.

Фото: pxhere.com