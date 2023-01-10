В Китае Народный суд приговорил к смертной казни экс-генерала министерства госбезопасности

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В Китае Народный суд промежуточной инстанции города Чанчунь публично вынес смертный приговор бывшему члену партийного комитета министерства государственной безопасности, экс-генералу Лю Яньпину за получение взятки на сумму более 234 млн юаней (около $34 млн). Об этом сообщило китайское издание Thepaper во вторник, 10 января, пишут "Известия".

Суд установил, что с 2001 по 2022 год Лю Яньпин незаконно помогал третьим лицам в бизнесе и урегулировании различных дел.

Отмечается, что бывший чиновник был приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года. Подсудимый признал свою вину и раскаялся.

«По истечении отсрочки в два года смертный приговор может быть заменен на пожизненное заключение в соответствии с законом, без возможности замены или условно-досрочного освобождения», — говорится в сообщении.

В соответствии с решением суда Лю Яньпин был также приговорен к конфискации всего личного имущества.

Фото: thepaper.cn/ИЗВЕСТИЯ