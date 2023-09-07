В Канаде площадь территорий, уничтоженных лесными пожарами, достигла 16,5 млн га

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В Канаде за полторы недели площадь территорий, уничтоженных с начала года лесными пожарами, увеличилась на 1,6 миллиона гектаров и сейчас составляет 16,5 миллиона гектаров. Такие данные сообщил межведомственный центр лесных пожаров Канады.

В настоящее время в Канаде зарегистрировано 1 052 активных лесных пожара, спасатели пока не могут взять под контроль 695 из них. Пожаротушению мешают жара и сухая погода, сообщает ТАСС.

Как отмечается, больше всего очагов пожаров сейчас в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек и Онтарио.