В Индии спасли семью прятавшуюся в палатке почти 15 месяцев из-за страха заболеть COVID-19

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Полиция индийского штата Андхра-Прадеш спасла семью, которая пряталась в палаточном доме почти 15 месяцев из-за страха заразиться COVID-19, сообщают "Известия" со ссылкой на Sky News.

«Волонтер сообщил нам о ситуации, и мы поспешили к этому месту. Семья живет в маленькой палатке, они даже нужду справляли в этой маленькой палатке. Мы перевезли их в больницы с помощью местных жителей и полиции. Сейчас они проходят курс лечения», — рассказал глава деревни Кадали Чоппала Гурунатх, где обнаружили семью.

Он также уточнил, что состояние женщин было «плачевным», они много дней не мылись и не стригли волосы. Гурунатх подчеркнул, что в случае, если бы власти вмешались на два или три дня позже, женщины могли умереть.

Фото: соцсети