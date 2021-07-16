В Германии подтверждена гибель в результате наводнений 58 человек

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В Германии из-за проливных дождей притоки Рейна, а также небольшие реки вышли из берегов. В результате наводнения, по последним данным, погибли 58 человек. Власти округа округа Арвайлер на западе ФРГ сообщили о 1300 пропавших без вести. Для поиска людей задействованы полицейские вертолеты. Под ударом стихии в первую очередь оказались земли Северный Рейн – Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

Несколько населенных пунктов фактически отрезаны от внешнего мира из-за проблем со связью. В коммуне Шульд наводнение привело к обрушению жилых домов, десятки зданий находятся под угрозой разрушения. Без питьевой воды остались жители города Эшвайлер. Наводнение повредило водопроводную систему, которая снабжает питьевой водой более 56 тыс. жителей. В течение дня в Эшвайлере эвакуируют местную больницу. Около 165 тыс. жителей региона остались без электричества. Наводнения привели к задержкам в железнодорожном сообщении.

Владимир Путин направил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с трагическими последствиями наводнения в Германии. Российский лидер передал слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, передает Радио Маяк.