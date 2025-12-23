В Финляндии обвинили российских волков в убийстве почти 2 тыс. северных оленей

В Финляндии считают, что волки из России якобы могут быть причастны в возрастанию количества убийств северных оленей на территории страны. Об этом 22 декабря сообщает телеканал CNN.

Как отмечает Финская ассоциация оленеводов, за текущий год волки убили примерно 1950 оленей. Это почти на 70% больше, чем в прошлом году, пишут "Известия".

«Существует теория, согласно которой финские северные олени в больших количествах погибают от рук российских волков, пересекающих границу между двумя странами, протяженностью более 800 миль (1,2 тыс. км. — Ред.)», — говорится в публикации.