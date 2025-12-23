Я нашел ошибку
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
235 млн км маршрутов построили самарцы в 2025 году – Яндекс Карты подвели итоги года
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
на 15% меньше россиян встретят Новый год в самолете
В Тольятти полицейские изъяли более 400 единиц пиротехнических изделий
Цена на серебро пробила историческую отметку
В Финляндии обвинили российских волков в убийстве почти 2 тыс. северных оленей
ЦБ понизил курс доллара до 79,31 рубля на 23 декабря
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
В Самаре начал работу первый Всероссийский семинар по наставничеству для защитников Отечества 
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
В Финляндии обвинили российских волков в убийстве почти 2 тыс. северных оленей

В Финляндии считают, что волки из России якобы могут быть причастны в возрастанию количества убийств северных оленей на территории страны. Об этом 22 декабря сообщает телеканал CNN.

Как отмечает Финская ассоциация оленеводов, за текущий год волки убили примерно 1950 оленей. Это почти на 70% больше, чем в прошлом году, пишут "Известия".

«Существует теория, согласно которой финские северные олени в больших количествах погибают от рук российских волков, пересекающих границу между двумя странами, протяженностью более 800 миль (1,2 тыс. км. — Ред.)», — говорится в публикации.

Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
23 декабря 2025  10:09
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в том числе в период предстоящих праздничных и выходных дней.
22 декабря 2025  19:59
В Самарской области в мае 2026 года запланировано провести Всероссийский слет добровольцев.
22 декабря 2025  17:49
Глава города Самары Иван Носков провел расширенный прием граждан
22 декабря 2025  13:07
Одиннадцать наград вручено на премии «Самарское гостеприимство – 2025»
22 декабря 2025  11:35
