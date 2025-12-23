Самарцы рассказали, где планируют встретить Новый год

В открытом опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Большинство самарцев планируют встречать 2026 год в домашних стенах (75%). 8% будут работать в новогоднюю ночь, причем у мужчин смены на праздник выпадают чаще, чем у женщин (9 и 6% соответственно). На служебном посту с 31 декабря на 1 января чаще оказываются врачи и младший медицинский персонал, представители аварийно-спасательных служб, водители, полицейские, охранники, инженеры и рабочие непрерывных производств. В гостях встретят Новый год 7% опрошенных. 5% собираются совершить поездку в другой город, причем мужчины подобными планами делились чаще женщин (9 и 2%). За городом будут праздновать еще 3%. В других локациях (ресторанах, домах отдыха, за границей и проч.) — 1%.



Время проведения: 1—11 декабря 2025 года