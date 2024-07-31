В английском городе 17-летний подросток напал на танцевальную студию и убил троих девочек

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В английском городе Саутпорт 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию и зарезал трех детей — девочек в возрасте от 6 до 9 лет.

Трагедия привела к массовым беспорядкам в городе. Возмущенные жители устроили акцию протеста возле местной мечети на фоне слухов, что преступник — мусульманин, однако в полиции это опровергли. Митинг привел к столкновениям наиболее радикальных его участников с полицией, поджогу машины правоохранителей и к ранениям десятков стражей порядка.

Нападение произошло утром в понедельник, 29 июля, во время урока танцев в местной студии. Напавшего попытались остановить, однако безрезультатно — фатальные ножевые ранения получили три девочки в возрасте шести, семи и девяти лет, все они скончались в больнице. Также были ранены еще восемь детей и двое взрослых, семеро из пострадавших остаются в больнице в критическом состоянии, пишет Лента.