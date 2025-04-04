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В Афганистане нашли, предположительно, самого старого человека в мире

4 апреля 2025 10:00
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В Афганистане нашли, предположительно, самого старого человека в мире

Долгожитель, возраст которого, предположительно, составляет 140 лет, живет в восточной афганской провинции Хост, он может оказаться самым старым человеком в мире, сообщил новостной портал Tolo news.

У Акеля Назира, который может быть признан самым долго живущим на Земле человеком, есть семья численностью в 100 человек. Он часто перемещается между двумя уездами Хоста: Сабари и Якуби. Назир рассказал Tolo news, что ему было около 30 лет, когда Афганистан получил независимость от Великобритании и хорошо помнит время правления короля Афганистана Амануллы Хана, а также празднование Дня независимости от британского господства.

Портал добавил, что родственники Назира просят правительство подтвердить возраст своего пращура правовыми документами, так как архивное дело в Афганистане очень развито, и документы в архивах хранятся столетиями, пишет РИА Новости.

По данным издания, реакция властей Хоста на сенсационную новость не заставила себя долго ждать: пресс-секретарь губернатора Мустагфар Горбаз сообщил порталу, что для проверки возраста долгожителя к нему будет направлена специальная техническая группа. Если информация о нем подтвердится, то ему будет оказана не только специальная медицинская помощь, но и будут предприняты усилия для внесения его имени в книги мировых рекордов, уточнило издание.

"Мы планируем направить техническую группу в управление регистрации актов гражданского состояния, чтобы определить возраст этого пожилого человека, который может составлять 140 лет. Если это подтвердится документами или оценками, мы будем работать над тем, чтобы зарегистрировать его как старейшего человека в мире", - заявил чиновник.

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