Умер создатель языка программирования Pascal

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Швейцарский ученый Никлаус Вирт, создатель и ведущий проектировщик языков программирования Pascal, Modula-2, умер в возрасте 89 лет, сообщает на сайте Ассоциация вычислительной техники (АСМ).

"С большим сожалением мы отмечаем кончину пионера языков программирования и лауреата премии Тьюринга Никлауса Вирта, скончавшегося 1 января 2024 года. Вирт разработал ряд инновационных компьютерных языков EULER, ALGOL-W, MODULA и PASCAL, которые послужили основой для будущих компьютерных языков, систем и архитектурных исследований", - говорится в сообщении АСМ.

Как отмечается, в 1950-х и начале 1960-х годов Вирт с помощью небольших академических и промышленных групп создал множество влиятельных программных систем, пишет РИА Новости.