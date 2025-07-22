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Умер британский рок-музыкант Оззи Осборн
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Умер британский рок-музыкант Оззи Осборн

22 июля 2025 22:39
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Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет.

Британский рок-музыкант Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

"Звезда хеви-метала Оззи Осборн умер всего через несколько недель после воссоединения со своими коллегами по группе Black Sabbath и проведения огромного прощального концерта для фанатов", — указано в материале.

Как сообщил телеканал, у Осборна была болезнь Паркинсона, а в последние годы возникли и другие проблемы со здоровьем.

Супруга Осборна Шэрон в феврале заявила, что ее муж больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона, но его голос так же хорош, как и всегда.

Группа Black Sabbath была образована в английском Бирмингеме в 1968 году. Она стала одной из самых успешных метал-групп, продав более 75 миллионов альбомов по всему миру.

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