Умер британский рок-музыкант Оззи Осборн

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Британский рок-музыкант Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

"Звезда хеви-метала Оззи Осборн умер всего через несколько недель после воссоединения со своими коллегами по группе Black Sabbath и проведения огромного прощального концерта для фанатов", — указано в материале.

Как сообщил телеканал, у Осборна была болезнь Паркинсона, а в последние годы возникли и другие проблемы со здоровьем.

Супруга Осборна Шэрон в феврале заявила, что ее муж больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона, но его голос так же хорош, как и всегда.

Группа Black Sabbath была образована в английском Бирмингеме в 1968 году. Она стала одной из самых успешных метал-групп, продав более 75 миллионов альбомов по всему миру.