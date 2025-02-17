Учёный заявил об ускорении вращения Земли в последние годы

176

Гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко заявил, что Земля в настоящий момент находится в стадии ускорения и набирает скорость.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам учёного, планета постоянно то замедляется, то ускоряется. В настоящий момент она находится на стадии ускорения.

Донченко сказал, что пока учёные не знают, почему так происходит, однако предполагают, что одной из возможных причин может быть потепление, таяние ледников и перераспределение массы воды.

«Но это, может быть, неосновная причина. Земля разогревается, идут усиленные процессы внутри планеты», — пояснил он.

Учёный подчеркнул, что происходящее может быть совсем не связано с человеческой деятельностью и «вряд ли является предвестником серьёзного катаклизма», пишет РТ.