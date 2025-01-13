Ученый назвал рост температуры в мире на 1,5 градуса тревожным сигналом

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Средняя температура Земли в 2024 году впервые поднялась более чем на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Из статьи, опубликованной в журнал Nature, следует, что миру не удалось избежать пересечения порога, установленного властями для предотвращения худших последствий глобального потепления.

«Это одновременно и физическая реальность, и символический шок. Мы приближаемся к концу того, что мы считали безопасной зоной для человечества», — отмечает Гейл Уайтмен, социолог из Эксетерского университета в Великобритании, изучающий климатические риски.

Исследователь уверен, что многие ученые и защитники окружающей среды выступят по этому вопросу на следующем саммите ООН по климату в Бразилии, пишут "Известия".

По информации Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, отдельные годы, когда температура превышает предел в 1,5 градуса, не означают, что долгосрочная цель не достигнута. Он отметил, что это является сигналом для более усердной борьбы с глобальным потеплением. Гутерриш считает, что мировые лидеры должны принимать незамедлительные меры в этом отношении.

Журнал отмечает, что каждая группа ученых предоставила разные цифры по температуре. Несмотря на это, средние данные показывают, что в 2023 году температура Земли достигла 1,55 градуса — выше среднего показателя за 1850–1900 годы, который считают «доиндустриальным» периодом, прежде чем люди начали выбрасывать большие объемы парниковых газов в атмосферу.

Ранее директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета и старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев сообщил «Известиям», что увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере — возможно, не причина, а следствие потепления океана.

26 ноября 2024 года климатолог Арсений Юрганов заявил, что за последние сто лет средняя температура поверхности земли повысилась на 1,1 градуса Цельсия, что привело к таянию ледников, повышению уровня моря и изменению погодных условий.