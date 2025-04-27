Я нашел ошибку
Главные новости:
Банки и судебные приставы должны иметь возможность подтверждать факт оплаты в течение 15-30 минут, предоставляя человеку право уехать за границу без долгов.
В СФ предложили облегчить снятие запрета на выезд из России из-за долгов
В будущем команда планирует отслеживать развитие зубов дольше, а также ищет способы запускать рост новых зубов прямо в челюсти человека без необходимости выращивания клеток в лаборатории.
Ученые вырастили зубы подобные человеческим у свиней, используя комбинацию клеток человека и свиньи
Специалисты уверены, что эта информация поможет им правильно действовать в экстремальных ситуациях и защитить себя и окружающих.
Сотрудники ГУ МЧС СО рассказали студентам, как защитить себя в чрезвычайной ситуации
В Самаре ночью +1, +3°С, днем +4, +6°С.
28 апреля в регионе местами дождь, до +7°С
Данная акция проводится с 2006 года в целях сохранения исторического и культурного наследия России, содействия патриотическому воспитанию молодежи, противодействия попыткам фальсификации истории, социальной поддержке участников и инвалидов Великой Отечест
В Сызрани транспортные полицейские вместе с Советом ветеранов и волонтерами приняли участие в Диктанте Победы
Иван Сергеев забил свой 60 гол за нашу команду, так же Иван забивает в пятом матче подряд.
"Солидарность Самара Арена": "Крылья Советов" обыграли "Оренбург" - 2:0
Основной целью проекта «КЭС-баскет» является пропаганда здорового образа жизни среди школьников.
В Самаре завершился Суперфинал ШБЛ «КЭС-баскет»
Сборная Самарской области вышла в финал, где встретилась с командой Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Сборная региона - победитель футбольной «Лиги героев»
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.65
-0.21
EUR 94.36
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СамГМУ прошел молодежный Фестиваль здоровья
Делегация из Самарской области примет участие в марафоне Знание.Первые Общества «Знание» в честь 80-летия Великой Победы
Музей Эльдара Рязанова открывает две выставки, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Весь список
  • Персональные данные

Ученые вырастили зубы подобные человеческим у свиней, используя комбинацию клеток человека и свиньи

27 апреля 2025 21:49
113
В будущем команда планирует отслеживать развитие зубов дольше, а также ищет способы запускать рост новых зубов прямо в челюсти человека без необходимости выращивания клеток в лаборатории.

Сегодня для восстановления зубов используются только протезы или титановые импланты, которые не способны полностью заменить живой зуб. Однако исследователи из Школы стоматологии Университета Тафтса под руководством профессора Памелы Йелик нашли способ приблизить мечту о выращивании настоящих зубов. Работа опубликована в журнале Stem Cells Translational Medicine (SCTM), пишет "Газета.Ru".

Ученые вырастили зубоподобные структуры у свиней, используя комбинацию клеток человека и свиньи. Они собрали клетки пульпы из удаленных человеческих зубов и совместили их с эпителиальными клетками из не прорезавшихся зубов свиней. Затем ученые поместили эти клетки в специальный каркас и имплантировали их во взрослые свиные челюсти.

Через несколько месяцев биоразработанные зубы прошли те же стадии развития, что и естественные, хотя эксперимент был завершен до момента их прорезывания.

В будущем команда планирует отслеживать развитие зубов дольше, а также ищет способы запускать рост новых зубов прямо в челюсти человека без необходимости выращивания клеток в лаборатории. 

 

Фото:  freepik.com

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
27 апреля 2025  14:01
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
439
В Госдуме рассказали о вступающих в силу законах в мае
27 апреля 2025  13:11
В Госдуме рассказали о вступающих в силу законах в мае
260
Волонтеры не только раздают Георгиевские ленты жителям, но и напоминают о том, как рекомендуется их носить.
25 апреля 2025  23:08
Более 90 тысяч Георгиевских лент раздадут самарцам накануне Дня Победы
647
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
24 апреля 2025  11:24
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
529
В Самаре в ходе весенней генеральной уборки с территории города вывезли уже более 21 тысячи кубометров мусора
24 апреля 2025  10:58
В Самаре в ходе весенней генеральной уборки с территории города вывезли уже более 21 тысячи кубометров мусора
964
Весь список