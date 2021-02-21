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Ученые в США впервые успешно клонировали хорька вымирающего вида

21 февраля 2021 19:14
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Черноногие хорьки с 1967 года внесены в список исчезающих видов из-за сокращения численности их основной пищи — луговых собачек.

Американским ученым впервые удалось успешно клонировать черноногого хорька. Об этом 18 февраля сообщается на сайте Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США, передают "Известия".

Клонированную особь вымирающего вида назвали Элизабет Энн. Щенок появился на свет в декабре 2020 года.

Как рассказали ученые, клонирование удалось провести при помощи замороженных генов животного, которое умерло больше 30 лет назад, отмечает телеканал «360». Родившийся 10 декабря хорек стал клоном самки Уиллы, которая умерла в 1988 году. Тогда ткани попали в криобанк Zoo Global в Сан-Диего.

В результате эксперимента удалось вывести двух хорьков, однако выжить смог только один из них. Суррогатной матерью для клонированного щенка стала самка домашнего хорька, в помете у которой появились еще два маленьких хорька. Родившиеся щенки не являются родственниками Элизабет Энн, отмечает телеканал «Звезда».

Как отметил ведущий ученый некоммерческой природоохранной организации Revive & Restore Бен Новак, этот метод может использоваться в дальнейшем сохранении и улучшении окружающей среды.

Служба охраны рыб и дикой природы США считает, что появление Элизабет Энн на свет стало «смелым шагом вперед» по увеличению генетического разнообразия и устойчивости к болезням черноногих хорьков.

Черноногие хорьки с 1967 года внесены в список исчезающих видов из-за сокращения численности их основной пищи — луговых собачек, которых владельцы ранчо травили и отстреливали, пишет REGNUM.

Черноногий хорек являетсяблизким родственником российского степного хорька и других представителей семейства куньих. Зверя легко узнать по темным отметинам на глазах и по черным лапкам.

Ранее в 2020 году в США клонировали лошадь Пржевальского, которая умерла в 1998 году. На протяжении этого времени ген погибшей лошади хранили в морозильной камере. Жеребенок по кличке Курт, которого назвали в честь патолога и генетика Курта Бениршке, появился на свет 6 августа в зоопарке Сан-Диего в Калифорнии. Это клонирование лошади Пржевальского стало первым за последние 17 лет.

 

Фото: Global Look Press/Jonas Walzberg/dpa/"Известия"  

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