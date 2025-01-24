Ученые: Африканский континент расколется раньше, чем предполагалось

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Ученые Калифорнийского университета выдвинули новую теорию о том, когда расколется Африканский континент. Об этом в четверг, 23 января, пишет британский таблоид Daily Mail.

«Трещина длиной [56,5 км] в пустыне Эфиопии возникла в 2005 году, но с тех пор расширяется со скоростью [около 1,5 см] в год», — говорится в публикации.

Согласно новым расчетам, разделение континента произойдет в течение 1–5 млн лет, в то время как ранее считалось, что этот процесс займет десятки миллионов лет.

«Может произойти так, что воды Индийского океана хлынут и затопят территорию, на которой сейчас располагается Восточно-Африканская рифтовая долина», — считает профессор Калифорнийского университета Кен Макдональд.

Новый континент, считает профессор, будет включать Сомали, Кению, Танзанию, а также половину Эфиопии и получит название «Нубийский континент», пишут "Известия".