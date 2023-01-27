Цифровой аэропорт будущего сканирует лицо и показывает данные о рейсе только для вас

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В аэропорту Детройта, США, авиакомпания Delta установила необычную рамку Parallel Realities Experience, в которой можно быстро узнать данные о рейсе.

Сбоку неё расположен экран, в который нужно посмотреть. В устройство встроена камера с функцией распознавания лиц, пишет iphones.ru.