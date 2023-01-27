Цифровой аэропорт будущего сканирует лицо и показывает данные о рейсе только для вас

В аэропорту Детройта, США, авиакомпания Delta установила необычную рамку Parallel Realities Experience, в которой можно быстро узнать данные о рейсе.
Сбоку неё расположен экран, в который нужно посмотреть. В устройство встроена камера с функцией распознавания лиц, пишет iphones.ru.
Как только взглянете на дисплей, сверху на табло отобразится подробная информация о конкретно вашем рейсе: имя, номер места, номер рейса, гейт и прочая информация из базы данных аэропорта. Примечательно то, что другие люди эти данные не увидят — табло защищено специальным покрытием, чтобы только вы могли видеть, что там написано, находясь перед ним, пишет [DST].