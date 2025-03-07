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Новинка доступна в двух вариантах: с интеллектуальной системой вождения и без нее.
Toyota выпустила самый дешевый электромобиль bZ3X - всего за $15 тысяч
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Toyota выпустила самый дешевый электромобиль bZ3X - всего за $15 тысяч

7 марта 2025 19:40
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Новинка доступна в двух вариантах: с интеллектуальной системой вождения и без нее.

Совместное предприятие GAC Toyota выпустило на китайском рынке кроссовер Toyota bZ3x. Он максимально приближен к будущему дизайну RAV4, передает iphones.ru со ссылкой на Electrek.

Это первый «чисто электрический внедорожник стоимостью около 100 000 юаней (около $14,5 тыс.)» в Китае и самый дешевый электромобиль компании на рынке. Компания уже сообщила, что заказы на новый электромобиль были настолько объемными, что серверы не выдержали нагрузки, сайт упал.

Новинка доступна в двух вариантах: с интеллектуальной системой вождения и без нее.

- Базовая версия без системы умного вождения стоит 109 800 юаней ($15 тыс.) и доступна в пяти комплектациях

- Версия с интеллектуальным автопилотом стартует с 149 800 юаней ($20,5 тыс.)

Топовая комплектация “610 Max” (159 800 юаней или $22,1 тыс.) оснащена аккумулятором на 67,92 кВтч, который обеспечивает запас хода до 610 км. Базовая версия “430 Air” с батареей на 50,03 кВтч проезжает до 430 км.

Toyota заявляет, что салон электрокара обеспечивает комфорт, сравнимый с «домашним пространством». Передние и задние сиденья можно сложить, создавая почти 3 метра свободного пространства.

Внутри установлены:

14,6-дюймовый мультимедийный экран с голосовым управлением
8,8-дюймовая цифровая панель приборов
Многофункциональное двухспицевое рулевое колесо

 

Фото:  iphones.ru 

 

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