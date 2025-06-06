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Каждый раз во время падения с вертолета пропитанный горючей смесью парашют воспламенялся, после чего Круз избавлялся от него, открывал запасной и успешно приземлялся.
Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса, прыгнув на съемках 16 раз с горящим парашютом
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Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса, прыгнув на съемках 16 раз с горящим парашютом

6 июня 2025 21:44
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Каждый раз во время падения с вертолета пропитанный горючей смесью парашют воспламенялся, после чего Круз избавлялся от него, открывал запасной и успешно приземлялся.

Американский актер Том Круз установил мировой рекорд, совершив 16 прыжков с горящим парашютом во время съемок восьмой части франшизы «Миссия невыполнима», сообщает РБК со ссылкой на сайт Книги рекордов Гиннесса.

62-летний Круз стал рекордсменом по количеству дублей прыжка с горящим парашютом, выполненных одним человеком в рамках работы над одной сценой. Каждый раз во время падения с вертолета пропитанный горючей смесью парашют воспламенялся, после чего Круз избавлялся от него, открывал запасной и успешно приземлялся.

«Ни один другой актер или каскадер не приблизился к такому количеству смертельно опасных падений, и его самоотверженность была вознаграждена рекордным титулом», — говорится в сообщении на сайте ежегодного справочника мировых рекордов.

 

Фото:   pxhere.com

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