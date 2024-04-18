Сыновья Пола Маккартни и Джона Леннона выпустили совместную песню

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Сын музыканта и основателя The Beatles Пола Маккартни Джеймс и сын вокалиста и ритм-гитариста группы Джона Леннона Шон выпустили совместный трек Primrose Hill, пишут "Известия" со ссылкой на сайт American Songwriter.

По словам автора композиции Джеймса Маккартни, в детстве у него было видение, когда он «мысленным взором» увидел свою «истинную любовь и спасительницу», пишет НСН. Он отметил, что Primrose Hill — песня о поиске этого человека.

Песня уже доступна для прослушивания на стриминговых площадках, сообщает телеканал «360».

Фото: pxhere.com