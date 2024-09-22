США решили запретить китайское и российское ПО в автомобилях с интернетом

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США готовятся запретить использование оборудования и программного обеспечения китайского и российского производства в некоторых автомобилях, сообщили источники Bloomberg и Reuters.

Речь идет о машинах, в которых есть доступ к интернету и системам навигации, и так называемым connected vehicles, то есть транспортным средствам, подключенных к специальной системе обеспечения безопасности на дорогах V2X, которая собирает данные о других ТС или пешеходах в радиусе примерно 300 м от автомобиля для выявления потенциальных опасностей.

Кроме того, планируется ввести запрет на тестирование китайских и российских технологий для автоматизированных систем вождения и систем связи с транспортными средствами, пишет РБК.

Bloomberg отмечает, что цель этих мер — не допустить взлома, отслеживания автомобилей Китаем или Россией или сбора ими данных о водителях. Кроме того, для китайских автопроизводителей могут ввести запрет на продажу в США своей продукции, если в них будет установлено ПО, подключающееся к интернету.