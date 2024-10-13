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SpaceX впервые смогла вернуться на Землю самую мощную из когда-либо созданных ракет-носителей в мире

13 октября 2024 23:09
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Корабль Starship около часа пробыл на орбите, после чего приводнился в Индийском океане.

Первая ступень носителя Super Heavy смогла вернуться на стартовый комплекс Mechazilla, сообщили в SpaceX. Это стало пятым тестовым полетом ракеты, из которых два не завершились успехом, передает РБК.

Ракета-носитель Super Heavy впервые в истории совершила обратную посадку на стартовый комплекс, сообщила компания-разработчик SpaceX на своей странице в X (ранее Twitter).

Как отмечала SpaceX, Super Heavy — самая мощная из когда-либо созданных ракет-носителей в мире. Она способна нести до 250 метрических тонн при однократном использовании и до 150 метрических тонн при многократном.

13 октября SpaceX провела пятый испытательный полет на орбиту корабля Starship с Super Heavy. Данный носитель в два раза мощнее тяжелой Space Launch System (SLS), которую NASA разрабатывает для пилотируемых полетов на Луну.

Запуск осуществили со стартовой площадки на юго-востоке штата Техас (США) в 15:25 мск. Корабль Starship около часа пробыл на орбите, после чего приводнился в Индийском океане.

 

Фото:  freepik.com

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