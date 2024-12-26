SpaceX установила мировой рекорд по количеству запущенных ракет в 2024 году

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SpaceX установила новый мировой рекорд по количеству ракетных запусков, побив собственный рекорд 2023 года, пишет iphones.ru.

В 2024 году SpaceX осуществила 134 запуска ракет, из которых:

▶︎ 129 запусков Falcon 9,

▶︎ 2 запуска Falcon Heavy,

▶︎ 3 запуска Starship.

До конца 2024 года у SpaceX запланировано ещё три миссии. Если они состоятся по графику, общее число запусков за год достигнет 137.

В 2023 году SpaceX выполнила 98 запусков. Таким образом, компания уже превзошла свой предыдущий результат.