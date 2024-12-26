SpaceX установила мировой рекорд по количеству запущенных ракет в 2024 году

SpaceX установила новый мировой рекорд по количеству ракетных запусков, побив собственный рекорд 2023 года, пишет iphones.ru.
В 2024 году SpaceX осуществила 134 запуска ракет, из которых:
▶︎ 129 запусков Falcon 9,
▶︎ 2 запуска Falcon Heavy,
▶︎ 3 запуска Starship.
До конца 2024 года у SpaceX запланировано ещё три миссии. Если они состоятся по графику, общее число запусков за год достигнет 137.
В 2023 году SpaceX выполнила 98 запусков. Таким образом, компания уже превзошла свой предыдущий результат.
Китай в 2024 году осуществил 67 запусков, из которых 2 были неудачными. Россия заняла третье место в мировом рейтинге, запустив в совокупности 17 ракет (15 Союзов и 2 Ангары). [Digital Trends]