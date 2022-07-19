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Служба здравоохранения Ганы подтвердила два случая заражения лихорадкой Марбург
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Служба здравоохранения Ганы подтвердила два случая заражения лихорадкой Марбург

19 июля 2022 23:33
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Отмечается, что двое зараженных и 98 человек, контактировавших с ними, находятся на карантине.

Служба здравоохранения Ганы подтвердила два случая заражения редким вирусом Марбург, вызывающим геморрагическую лихорадку. На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о двух случаях подозрения на заражение лихорадкой Марбург в стране, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что двое зараженных и 98 человек, контактировавших с ними, находятся на карантине.

Вирус Марбурга передается человеку от фруктовых летучих мышей и распространяется среди людей при непосредственном контакте с биологическими жидкостями инфицированных, а также поверхностями и материалами. Как добавили в ВОЗ, на данный момент зарегистрированных вакцин или противовирусных препаратов для лечения лихорадки нет. Для повышения показателей выживаемости пациентов применяются поддерживающая терапия (пероральная или внутривенная регидратация) и симптоматическое лечение.

 

Фото:    pxhere

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