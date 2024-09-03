Шпионская функция Windows 11 оказалась неудаляемой

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В корпорации Microsoft подтвердили, что функцию Recall нельзя будет удалить из Windows 11. На это обратило внимание издание Digital Trends.

По словам авторов, функция Recall, которая постоянно сохраняет скриншоты рабочего стола, вызвала опасения независимых специалистов и пользователей. Ранее в Windows 11 заметили настройку, которая позволяет удалить опцию с компьютера. Позже в Microsoft заявили, что эта настройка появилась по ошибке.

«Возможность удалить Recall могла бы придать некоторую уверенность на фоне продолжающихся опасений», — заметили авторы Digital Trends. На шпионскую функцию новой Windows обратили внимание многие пользователи ОС — в том числе миллиардер Илон Маск.

При этом журналисты отметили, что пользователи Windows все еще смогут отключить Recall на своем компьютере через настройки системы. В Microsoft позиционировали Recall как полезную функцию, которая должна упростить поиск информации на компьютере.

В конце августа стало известно, что корпорация Microsoft отложила выход новой функции искусственного интеллекта (ИИ) Recall в Windows 11. Она должна появиться в публичной версии операционной системы в октябре, пишет Лента.