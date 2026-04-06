Шоколад может исчезнуть с полок магазинов

Климатические проблемы могут стать причиной исчезновения растений с какао-бобами, из которых делается шоколад. Об этом предупредила компания Green Economy Coalition (GEC).

«Страны, которые удовлетворяют наш спрос на шоколад в беде из-за нестабильной погоды, экстремальной жары и разрушительных болезней сельскохозяйственных культур», — говорится в сообщении.

Там поясняется, что регионы Западной Африки без серьезного вмешательства рискуют стать совершенно непригодными для производства какао-бобов уже к 2050 году. Тем временем, более 91% какао для производства шоколада поступает именно из этих регионов.

До этого были названы страны, купившие больше всего плиток шоколада. По данным платформы ООН Comtrade, рекордсменами в период с января по сентябрь 2025 года стали Казахстан и Белоруссия.

Отмечается, что Казахстан за этот период импортировал из России шоколада на $192 млн, Белоруссия — на $123 млн, а Узбекистан — более чем на $68 млн.

Также в ТОП-5 стран-импортеров российского шоколада вошли Азербайджан, импортировавший продукта на $48 млн, и Армения — на $28,5 млн, пишет Газета.Ру.