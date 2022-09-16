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Шнобелевская премия: объявлены лауреаты этого года
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Шнобелевская премия: объявлены лауреаты этого года

16 сентября 2022 21:11
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Шнобелевская премия вручается за научные исследования, которые "сначала заставляют рассмеяться, а потом — задуматься".

Организаторы Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), известной также как анти-Нобелевская, объявили лауреатов этого года — очередная, 32-я церемония вручения состоялась в онлайн-формате, передает РИА Новости.

Так, премию в области прикладной кардиологии присудили группе ученых, изучавших сердцебиение влюбленных. Они выяснили, что у людей, почувствовавших влечение друг к другу при первой встрече, сердца начинают стучать в унисон.

Премию по литературе вручили за анализ того, что делает юридические документы "излишне трудными для понимания".

Награда по биологии досталась специалистам, изучившим влияние запора на перспективы спаривания скорпионов.

Премию по медицине получили исследователи, установившие, что пациенты, которые проходят некоторые формы токсической химиотерапии, меньше страдают от вредных побочных эффектов, если один из компонентов лечения заменить мороженым.

Лауреатами в области инженерии стали ученые, пытавшиеся найти наиболее эффективный способ "использования людьми пальцев при повороте ручки".

В категории истории искусства награды удостоено исследование под названием "Междисциплинарный подход к сценам ритуальных клизм на керамике древних майя".

Премией по физике отмечена попытка понять, как утятам удается плавать строем.

Лауреатами в области экономики стали авторы математического объяснения того, почему успех чаще приходит не к самым талантливым, а к самым везучим, а в области техники безопасности — разработчики "манекена для краш-теста лося".

Премию мира вручили за разработку алгоритма, помогающего сплетникам "решать, когда говорить правду, а когда лгать".

Шнобелевская премия вручается за научные исследования, которые "сначала заставляют рассмеяться, а потом — задуматься". Несмотря на то что многие исследования, удостоенные премии, кажутся на первый взгляд бессмысленными или абсурдными, многие из них, как намекают организаторы, все же имеют научную ценность.

 

Фото:    ru.freepik.com

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