Шесть человек погибли в результате пожара на парфюмерной фабрике в Турции

В Турции на парфюмерной фабрике вспыхнул пожар, в результате шесть человек погибли. Об этом 8 ноября сообщила газета Sabah.

«На парфюмерной фабрике в районе Диловасы города Коджаэли вспыхнул пожар. Пожарные начали тушить пламя, которое охватило здание», — указано в материале.

Издание пишет, что причины возгорания остаются неизвестными, но пожар быстро распространился. В настоящее время возгорание ликвидировали. По предварительным данным, в результате инцидента погибли шесть человек, еще один пострадал, пишут "Известия".