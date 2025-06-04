Самая длинная за 8 лет магнитная буря продолжалась 66 часов

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После сильной солнечной вспышки М8.2 ночью 31 мая 2025 года на Земле ночью 1 июня началась магнитная буря. Ее индекс 1 июня достигал G4 (очень сильная буря), 2 июня колебался между G2 и G3 - в диапазоне между средней и сильной бурей, 3 июня вновь достигал G4, пишет СитиТраффик.

Как сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН), эта буря продолжалась 66 часов и стала самой длительной серией непрерывных геомагнитных возмущений и бурь с апреля 2017 года (тогда рекорд составил 69 часов).