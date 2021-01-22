Решение об Олимпиаде в Токио примут 25 марта

87

Об этом заявил в интервью японской прессе глава организационного комитета Игр Ёсиро Мори. Он признал, что рассматриваются "самые разные варианты худших сценариев", и назвал невозможной повторную отсрочку Олимпиады.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что летние Олимпийские игры в Токио должны пройти, как запланировано, – летом 2021 года. Решимость провести Олимпиаду по плану выразил и премьер-министр Японии.

Как сказал Есихидэ Суга, это станет "доказательством победы человечества над коронавирусом". Летняя Олимпиада в Токио должна была пройти с 23 июля по 8 августа 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса игры отложили на год. По информации западных СМИ, как показывают социологические опросы, примерно 80% японцев полагает, что Олимпиада не состоится или ее не следует проводить.

Между тем, как пишет газета Times, власти Японии негласно пришли к выводу о необходимости отмены Олимпиады и теперь ищут возможность объявить об этом. Никто не хочет первым сообщать такую новость, передает Радио Маяк.