Названо допустимое количество чашек чая в день
22 января СОУНБ приглашает на открытую просветительскую встречу с представителями Самарской ассоциации психообразования
Эконадзор минприроды Самарской области подвел итоги работы за 2025 год
В Сызрани жертвами мошенников стали две 29‑летние подруги
сфера искусства и развлечений стала лидером по росту зарплатных предложений по итогам 2025 года
Приложение «Госуслуги Дом» скачали 15 млн человек
Самара — в топ‑15 городов по числу точек Wi‑Fi
Разработан новый график тематических поездов в город-герой Волгоград по программе «Главный урок истории»
Радиационный шторм на орбите Земли угрожает космонавтам

185
радиационный шторм на орбите Земли угрожает космонавтам

За последние несколько часов уровень солнечных протонов в околоземном пространстве вечером достиг 37 тысяч единиц. Еще недавно их было 10 тысяч, что уже означало сильный радиационный шторм. Теперь, когда побит рекорд этого века, многие космонавты и техника на орбите могут оказаться под серьезной угрозой, пишет URA.RU.

Потоки высокоэнергетических частиц, исходящих от Солнца, даже при нынешних, максимальных за последние двадцать лет значениях полностью задерживаются магнитным полем и атмосферой Земли на столь больших высотах, что их проникновение к поверхности планеты исключено. Реализация иного сценария, при котором частицы достигали бы поверхности, несомненно повлекла бы чрезвычайно серьезную угрозу для всей биосферы, передают эксперты ИКИ РАН.

Что грозит космонавтам

Бортовые электронные системы космических аппаратов, которые сейчас испытывают исключительно высокую нагрузку, строятся на основе специально разработанной радиационно-стойкой элементной базы. При условии соответствия такой электроники установленным требованиям она должна обеспечивать работоспособность спутников даже в условиях текущих уровней радиации, если повышенная радиационная обстановка сохраняется в течение сравнительно краткого времени — от нескольких часов до, в предельном случае, одних суток, сообщают эксперты с платформы NOAA.

Биологические факторы

Во время выхода астронавтов в открытый космос неизбежно возникает радиационный риск. Кроме того, пассажиры и члены экипажа воздушных судов, совершающих полеты на больших высотах в высоких широтах, также могут подвергаться воздействию повышенного уровня радиации.

Как это отразится на спутниках

Некоторые устройства могут работать некорректно

Могут возникать сбои в работе некоторых устройств и помехи в системах формирования и передачи изображений. Нарушения функционирования звездных датчиков ориентации способны привести к сбоям в системе наведения, а эффективность солнечных панелей может снижаться.

Также вероятны кратковременные перебои высокочастотной радиосвязи в полярных широтах, а также увеличение погрешностей навигационных систем на период продолжительностью до нескольких дней.

В центре внимания
Сегодня, 19 января, на оперативном совещании Правительства Самарской области обсудили вопросы долевого строительства в регионе.
19 января 2026  20:16
Вячеславу Федорищеву на оперативном совещании доложили о работе по восстановлению прав «обманутых» дольщиков
452
В понедельник, 19 января, в Правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.
19 января 2026  18:23
Успехи самарских вузов, обновление парка общественного транспорта и развитие первичного звена здравоохранения: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
1030
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
19 января 2026  13:08
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
359
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
19 января 2026  12:00
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
318
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
19 января 2026  11:34
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
313
Весь список