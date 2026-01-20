радиационный шторм на орбите Земли угрожает космонавтам

За последние несколько часов уровень солнечных протонов в околоземном пространстве вечером достиг 37 тысяч единиц. Еще недавно их было 10 тысяч, что уже означало сильный радиационный шторм. Теперь, когда побит рекорд этого века, многие космонавты и техника на орбите могут оказаться под серьезной угрозой, пишет URA.RU.

Потоки высокоэнергетических частиц, исходящих от Солнца, даже при нынешних, максимальных за последние двадцать лет значениях полностью задерживаются магнитным полем и атмосферой Земли на столь больших высотах, что их проникновение к поверхности планеты исключено. Реализация иного сценария, при котором частицы достигали бы поверхности, несомненно повлекла бы чрезвычайно серьезную угрозу для всей биосферы, передают эксперты ИКИ РАН.

Что грозит космонавтам

Бортовые электронные системы космических аппаратов, которые сейчас испытывают исключительно высокую нагрузку, строятся на основе специально разработанной радиационно-стойкой элементной базы. При условии соответствия такой электроники установленным требованиям она должна обеспечивать работоспособность спутников даже в условиях текущих уровней радиации, если повышенная радиационная обстановка сохраняется в течение сравнительно краткого времени — от нескольких часов до, в предельном случае, одних суток, сообщают эксперты с платформы NOAA.

Биологические факторы

Во время выхода астронавтов в открытый космос неизбежно возникает радиационный риск. Кроме того, пассажиры и члены экипажа воздушных судов, совершающих полеты на больших высотах в высоких широтах, также могут подвергаться воздействию повышенного уровня радиации.

Как это отразится на спутниках

Некоторые устройства могут работать некорректно

Могут возникать сбои в работе некоторых устройств и помехи в системах формирования и передачи изображений. Нарушения функционирования звездных датчиков ориентации способны привести к сбоям в системе наведения, а эффективность солнечных панелей может снижаться.

Также вероятны кратковременные перебои высокочастотной радиосвязи в полярных широтах, а также увеличение погрешностей навигационных систем на период продолжительностью до нескольких дней.