Причиной смерти британской модели Стеллы Теннант названо самоубийство

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Родственники британской модели Стеллы Теннант, умершей в декабре, подтвердили, что причиной смерти стало самоубийство, передает meduza.io. Об этом сообщает BBC News.

В заявлении, распространенном семьей Теннант, говорится, что модель «некоторое время была нездорова». «К нашей величайшей скорби и сожалению она чувствовала, что не может продолжать», — сообщили родственники модели, поблагодарив всех за оказанную им поддержку.

Ранее никаких подробностей о том, что стало причиной смерти Теннант не сообщалось. Полиция лишь заявила, что не считает, что смерть модели не связана с «подозрительными обстоятельствами».

Стелла Теннант умерла 22 декабря через пять дней после 50-летия.

Теннант была одной из самых известных моделей 1990-х годов, музой Карла Лагерфельда и лицом Chanel. В 2012 году Теннант приняла участие в церемонии закрытия летней Олимпиады в Лондоне.

С 1999 года Теннант была замужем за французским фотографом Дэвидом Ласнетом. У них родились четверо детей, но в 2020 году пара рассталась.

Фото: Кинопоиск