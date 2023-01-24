Президент Украины ввёл санкции против представителей РПЦ

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Президент Украины ввёл санкции против представителей Русской православной церкви. В списке – 22 человека.

В том числе советник патриарха протоиерей Николай Балашов, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, а также руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Антоний, пишет Смотрим.

17 января митрополит Антоний выступил по видеосвязи перед участниками Совета Безопасности ООН и рассказал о давлении на каноническую Украинскую православную церковь со стороны киевских властей. Ограничения предполагают блокировку счетов, лишение украинских государственных наград и другие меры. В отношении шести человек из списка санкции введены на 30 лет.