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Премьер Сербии Вучевич подаст в отставку из-за протестов в стране

28 января 2025 13:55
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Премьер Сербии Вучевич подаст в отставку из-за протестов в стране

Сербский премьер-министр Милош Вучевич намерен объявить о своей отставке 28 января в ходе экстренной конференции на фоне студенческих протестов в стране, пишет газета "Вечерне новости".

По данным издания, конференция пройдет в 11:00 (13:00 мск) во вторник.

Газета указывает, что на экстренном собрании Вучевич объявит о своем уходе с поста премьера из-за продолжающихся протестов молодежи, пишет Смотрим.

Поводом для протестов стало обрушение бетонного козырька на здании вокзала в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. В результате трагедии погибли 15 человек, в том числе трое детей. После этого в Нови-Саде, Белграде, Крагуеваце и других городах начались массовые студенческие протесты. Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что западная агентура пытается устроить в стране цветную революцию.

Накануне сообщалось, что студенты, участвующие в акции протеста в Белграде, заблокировали крупнейшую транспортную развязку столицы – "Аутокоманда".

Фото: pxhere.com

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