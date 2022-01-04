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Последние четыре года россияне активно скупают недвижимость в Турции

4 января 2022 21:45
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Появляются целые кварталы, где говорят только на русском. Некоторые соотечественники даже занялись политикой.

Последние четыре года россияне активно скупают недвижимость в Турции. Пандемия лишь подстегнула спрос. К туристическим Анталье, Бодруму, Фетхие и Мармарису добавился Мерсин, где строят АЭС "Аккую". Одни хотят жить на побережье, другие — инвестировать и получать доход, сдавая квартиры в аренду. Влияние переселенцев на страну все ощутимее. Появляются целые кварталы, где говорят только на русском. Некоторые соотечественники даже занялись политикой, передает РИА Новости.

"В основном квартиры в Турции сметают иранцы и иракцы, россияне пока на третьем месте. В 2020-м наши накупили недвижимость на 9,2 миллиарда рублей — более трех тысяч объектов. С января по август этого года — более двух с половиной тысяч квартир и домов. Местные власти рассчитывают, что к 2025-му продажи перевалят за 20 миллиардов. Зачастую турки вывешивают объявления прямо на балконах — сразу на русском", — рассказывает Сергей, риелтор компании 07 Aras Emlak Ofisi.

Популярнее всего известные туристам места. Но увеличивается спрос и в провинции Мерсин, где строят АЭС "Аккую". Грандиозный проект привлек в регион тысячи российских специалистов. Некоторые снимают жилье, но большинство обзаводятся собственными квартирами и перевозят сюда семьи. В октябре 2019-го здесь открыли русскую школу и детский сад. "Недвижимость подорожала в несколько раз. Но все равно цены намного ниже, чем, например, в Москве", — поясняет риелтор.

В Турцию пускают без визы на 60 дней. Те, кто покупает жилье или снимает квартиру на долгое время, оформляют вид на жительство. Есть и желающие обзавестись турецким паспортом. Двойное гражданство в стране разрешено, с документами тут проще, чем в Европе. Условие — приобрести недвижимость за 250 тысяч долларов или больше и не продавать ее минимум три года. Налог — четыре процента кадастровой стоимости объекта, в среднем от 500 до тысячи евро. В ЕС гораздо выше. Скажем, в Испании, где жилье дороже, чем в Турции, — десять процентов.

Не исключено, что россиян заинтересуют Синоп и Игнеада на берегу Черного моря. Осенью на встрече в Сочи Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину подумать о строительстве еще двух АЭС в Турции.

Раньше в Турцию перебирались в основном россиянки, вышедшие замуж за местных. В пандемию к ним присоединились работающие на удаленке. Многие приобретают собственное жилье.

В каждом магазине, ресторане, кафе есть русскоговорящий сотрудник, и не только в туристических зонах. Риелторов обязали изучать русский для повышения продаж и уменьшения числа посредников в сделке.

В Анталье десятки русских магазинов, где продают сгущенку, вареники, пельмени, квас, селедку, черный хлеб, шпроты, докторскую колбасу, сосиски и красную икру. В супермаркетах есть гречка и овсянка, а также нечто, похожее на кефир и творог.

Учить турецкий обычно даже не пытаются — в этом нет необходимости. В соцсетях есть русские группы, где можно найти косметологов, учителей, сантехников, таксистов, тренеров, грумеров для кошек и собак, врачей и других специалистов. Много детских садов и школ, кружков и спортивных секций. Даже музей социалистического быта, посвященный жизни в СССР в 1970-80-е, открыли.

В Анталье — общество русскоязычных православных. Из Кемера, Сиде, Белека, Манавгата и других городов сюда приезжают отметить Рождество, Пасху и другие церковные праздники. В храме Cвятого Алипия Столпника служат на русском. Еще одна православная церковь находится в той же провинции, в городе Демре.

Российская диаспора в Турции все заметнее. В 2019-м в мэры Аланьи баллотировалась уроженка Мурманска Анастасия Петрова-Четинкайя. Она перебралась в Турцию десять лет назад, вышла замуж, получила паспорт.

Ее поддержали многие избиратели, но победил все же кандидат от Партии национального движения Адем Мурат Юджель. Впервые в истории Турции на пост градоначальника претендовал выходец из России.

Позицию русскоязычных пытается донести до властей и оппозиционная партия Vatan ("Родина"). Ее лидер Догу Перинчек не раз призывал президента "признать независимость Крыма". "Народ сделал выбор, решив присоединиться к России. И мы, как Турция, должны это уважать. Крым никогда не вернется к Украине", — говорит политик. По его мнению, Анкара может эффективно помогать крымским татарам вместе с Москвой, а не с Киевом.

Впрочем, сейчас помощь нужна самой Турции. Национальная валюта слабеет, сбережения населения тают. Предприниматели вынуждены сворачивать бизнес и набирать кредиты. И все чаще приходится продавать недвижимость. Покупатели-иностранцы предпочтительнее — платят в долларах и евро. И хотя цены на дома и квартиры растут, спрос россиян не ослабевает.

 

Фото:   pixabay

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