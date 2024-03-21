Первый пациент с имплантом компании Neuralink в мозге сыграл в шахматы силой мысли

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Первый пациент с имплантом компании Neuralink в мозге показал, как играет в шахматы, передает РИА Новости.

Трансляцию игры компания вела на своей странице в соцсети Х. 29-летний Нолан Арбо рассказал, что около восьми лет назад его парализовало в результате несчастного случая, с тех пор он не чувствует ничего ниже плеч.

На трансляции мужчина рассказывает, что любит играть в шахматы, но не мог этого делать, он показал, как теперь силой мысли двигает курсор по игровой доске на экране своего ноутбука, переставляя фигуры.

Арбо признался, что теперь играет в компьютерные игры с перерывами на подзарядку устройства. "Это пока неидеально, предстоит еще много работы, но моя жизнь уже изменилась", — сказал он.

В январе американский миллиардер Илон Маск сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо. По словам бизнесмена, первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты. Позднее Маск написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy ("Телепатия"). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности.

Фото: freepik.com