Открытый 14 января астероид CE2XZW2 может врезаться в Землю с высокой долей вероятности, заявил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.

«Номинальная орбита — 3 тыс. км от центра Земли. Это означает, что он столкнётся. Но надо понимать, что это некоторая вероятность столкновения, хоть даже и большая», — рассказал он РИА Новости.

По словам астронома, данных для расчётов, когда это может произойти, пока не хватает.

Железнов напомнил, что первый случай, когда астероид был открыт за сутки до своего падения на Землю, произошёл в 2008-м.